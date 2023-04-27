Продолжаются работы по реконструкции автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала (ВИДЕО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, имеющей особое значение для комфортного передвижения и являющейся кратчайшим путем, соединяющим столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами.

Как сообщает Trend, с реализацией дорожного проекта протяженность дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 км и составит 76,8 км. Существующая 2-полосная дорога будет расширена и будет состоять из 4 полос.

На 55,5 - 76,6 км габалинского участка в настоящее время продолжаются работы по возведению опорных стен и мостов. Также продолжаются работы в тоннеле, и в целом они выполнены на 22%. Всего по новому проекту спроектированы 1 тоннель, 1 подвесной мост и 15 других мостов. Так, 5 существующих мостов через реки Гирдыманчай, Талыстанчай, Ах-ох, Гёйчай и Вандамчай реконструируются и будут 4-полосными. А три моста, расположенные на реках Агсучай, Гюлянчай и Демирапаранчай, будут реконструированы и станут 4-полосными. Уже завершены работы в связи с мостами через реки Гюлянчай и Гурудере.

Отметим, что реконструкция этой дороги, ведущей в важные туристические регионы республики и проложенной в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, была спроектирована согласно поручению Президента Ильхама Алиева.