Стали известны подробности минного инцидента в Тертере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Организован медиа-тур на территорию освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района, где накануне подорвались на мине три человека.

Как передает сотрудник Карабахского бюро Trend, трагедия произошла на участке от тертерского села Талыш в направлении села Тапгарагоюнлу Геранбойского района. Здесь ранее пролегала линия соприкосновения войск.

Участок, на котором была установлена противотанковая мина, был покрыт густым травяным покровом. Находящийся в движении автомобиль задел одну из мин, установленных в шахматном порядке. Сообщается, что взорвалась мина TM62 PM.

Напомним, что 28 апреля в результате разрыва мины в Тертере погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, 1982 г.р., Гезалов Сахават Исмаил оглу, 1981 г.р. и Садиев Фарид Мехман оглу, 1996 г.р.