БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 199 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 32, вторую - 139, три и более - 23, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 216. Первую дозу вакцины получили 5 410 880, вторую - 4 882 161, три и более - 3 403 002, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 173 человека.