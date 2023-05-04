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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 4 мая 2023 20:59 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 199 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 32, вторую - 139, три и более - 23, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 216. Первую дозу вакцины получили 5 410 880, вторую - 4 882 161, три и более - 3 403 002, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 173 человека.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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