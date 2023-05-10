В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах будут построены Центры ASAN

БАКУ /Trend/ - Как в Карабахском, так и Восточно-Зангезурском экономических районах будут построены Центры ASAN.

Об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, передает Trend.

По его словам, они будут строиться по мере восстановления освобожденных территорий.

"Как вы знаете, на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по восстановлению городов и сел, а также объектов культурного наследия. По мере восстановления городов и сел на этих территориях будут построены Центры ASAN - как в Карабахском экономическом районе, так и в Восточно-Зангезурском", - сказал он.