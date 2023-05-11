Переименован ряд медучреждений, находящихся в подчинении TƏBIB

БАКУ /Trend/ - Переименован ряд медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB).

Об этом сообщили в четверг Trend в TƏBIB.

В ряде медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, продолжаются мероприятия по оптимизации и совершенствованию первичной медико-санитарной помощи.

В связи с реализуемыми нововведениями более 10 медицинских учреждений переименованы в соответствии с дальнейшим направлением деятельности:

- Городская больница № 8 - в Нардаранский Оздоровительный Центр,

- Объединенная городская больница № 12 - в Сураханский Оздоровительный Центр,

- Объединенная городская больница № 28 - в Оздоровительный Центр "Бильгя",

- Лечебно-диагностический центр "Забрат" - в Оздоровительный Центр "Забрат",

- Лечебно-диагностический центр "Зиря" - в Оздоровительный Центр "Зиря",

- Объединенная городская больница № 9 - в Городскую поликлинику № 41,

- Объединенная городская больница № 13 - в Городскую поликлинику № 42,

- Объединенная городская больница № 15 - в Городскую поликлинику № 43,

- Объединенная городская больница № 18 - в Городскую поликлинику № 44,

- Объединенная городская больница № 22 - в Городскую поликлинику № 14,

- Объединенная городская больница № 31 - в Городскую поликлинику № 45,

- Объединенная городская больница № 32 - в Городскую поликлинику № 46.

Напомним, что по решению руководства TƏBIB в ряде подведомственных центру учреждений была прекращена стационарная деятельность, оптимизирован коечный фонд и усилено амбулаторно - поликлиническое обслуживание.