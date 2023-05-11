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Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)

Общество Материалы 11 мая 2023 14:48 (UTC +04:00)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в Азербайджан делегации во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, представители Института Сухопутных войск, Института Военно-воздушных сил и Института Военно-морского флота Национального университета обороны братской страны посетили могилы общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, а в Аллее шехидов - могилы героических сынов Родины, пожертвовавших своими жизнями во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, монумент "Турецкое шехидство", возложили к ним букеты цветов.

Затем турецкие гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, воинскую часть коммандос.

Новость обновляется

Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО)
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