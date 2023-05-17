Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Испании (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 17 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках IV Саммита глав государств и правительств Совета Европы встретился с министром иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Испанией, события, происходящие в регионе.

Джейхун Байрамов отметил, что между двумя странами существует сотрудничество в различных сферах, включая политическую, экономическую, сферу энергетической безопасности, культурную, гуманитарную, туризм и т.д. В частности, было отмечено, что также имеются возможности для сотрудничества в сфере развития альтернативных энергетических ресурсов. Было подчеркнуто значение взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, а также важность увеличения числа контактов с точки зрения усиления политического диалога. Информируя о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, усилиях Азербайджана по восстановлению своих освобожденных от оккупации территорий и по миростроительству, министр подчеркнул, что постоянные военно-политические провокации армянской стороны, продолжение минной угрозы являются одними из основных вызовов. Также до внимания испанской стороны была доведена приверженность Азербайджана мирному процессу на основе принципов территориальной целостности и суверенитета.

Хосе Мануэль Альбарес Буэно выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Азербайджаном как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. В частности, была положительно оценена роль политических консультаций в развитии отношений между двумя странами. Он также отметил, что Испания поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.