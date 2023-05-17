Мы благодарны зрителям за поддержку на чемпионате Европы - азербайджанские гимнастки

БАКУ /Trend/ - Мы благодарны зрителям за поддержку, она придала нам уверенность во время выступлений.

Об этом в среду после церемонии награждения победителей чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку сказали Trend члены юниорской команды Азербайджана в групповых упражнениях. В состав команды вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

"Для нас огромная честь выступать на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Рады, что смогли завоевать "бронзу" в многоборье, а также в упражнениях с пятью мячами. Очень приятно было получить и награду "Audience Award" (Приз зрительских симпатий). Мы благодарны зрителям, которые нас поддерживали на соревнованиях. Также выражаем огромную признательность нашим тренерам и хореографам", - сказала Аян Садыгова.

Несмотря на то, что в квалификации упражнений с мячами команда допустила ошибку, гимнастки подчеркнули, что смогли собраться и показать хороший результат в финале.

"Да, в квалификации мы допустили ошибку, однако, понимали, нужно было сконцентрироваться и собраться с силами на финальное выступление", - отметила Говхар Ибрагимова.

Члены команды также рассказали, что впереди их ждет юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.