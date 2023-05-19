В Азербайджане вносятся изменения в закон о частной медицинской деятельности

БАКУ /Trend/ - Физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой, смогут принимать безналичную оплату за свои услуги.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в изменении в закон "О частной медицинской деятельности", обсуждаемом сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению.

В соответствии с изменениями в закон "О безналичных расчетах", расширена сфера безналичных расчетов, и в этот перечень, помимо медицинских учреждений, добавлены платежи за услуги лиц, занимающихся частной медицинской практикой, превышающие 500 манатов в рамках одной операции.

Тем самым ко всей частной медицинской деятельности предусмотрено применение единого правового режима.