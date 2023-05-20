Художественная гимнастика в Азербайджане активно развивается – зрительница чемпионата Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика в Азербайджане активно развивается.

Об этом в субботу сказала Trend зрительница 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку Нигяр Мустафаева.

"Проведение таких масштабных мероприятий, как чемпионат Европы еще больше повышает интерес к этому виду спорта. Сегодня на трибуне мы видим много юных зрительниц, для которых наблюдать за выступлениями лучших гимнасток Европы большой праздник", - сказала Мустафаева.

По ее словам, на трибунах Арены гимнастики царит атмосфера радости.

"Посмотрела выступление нашей спортсменки Зохры Агамировой, теперь жду вечернего выступления, чтобы поддержать команду Азербайджана в групповых упражнениях. Желаю нашим гимнасткам успеха и хорошего результата. Интересным моментом для меня также стало то, когда маскот – обезьянка по имени Луиджи, поднялся на трибуны, и стал фотографироваться с зрителями, он заряжает позитивом", - добавила она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.