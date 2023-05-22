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Задержан гражданин Индии, пытавшийся нелегально попасть из Азербайджана в Иран

Общество Материалы 22 мая 2023 13:56 (UTC +04:00)
Задержан гражданин Индии, пытавшийся нелегально попасть из Азербайджана в Иран

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БАКУ /Trend/ - 22 мая в 00:45 на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Индии Харминдер Сингх, 1976 года рождения, который пытался нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Исламской Республики Иран.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы, в ходе расследования было установлено, что задержанный приехал в Азербайджан, чтобы затем незаконным путем перейти границу страны в направлении Ирана.

По данному факту проводится разбирательство.

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