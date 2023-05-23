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В Агдаме обнаружено более 30 могил потомков хана

Общество Материалы 23 мая 2023 15:51 (UTC +04:00)
В Агдаме обнаружено более 30 могил потомков хана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Агдаме обнаружено более 30 могил потомков хана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Аббас Сеидов.

"Наши археологи уже около 50 дней работают в Агдаме на территории комплекса "Имарет". Исследована почти вся территория комплекса, более 1000 кв. м., обнаружены более 30 могил потомков хана", - сказал Сеидов.

Он отметил, что работы на территории комплекса продолжаются.

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