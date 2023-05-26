В Азербайджане будет сдан в эксплуатацию еще ряд центров соцобслуживания и реабилитации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшие месяцы будут сданы в эксплуатацию новые центры соцобслуживания и реабилитации.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 2018-2023 годах в Азербайджане была установлена инвалидность 231 тысяче человек, им были назначены социальные выплаты.

Ведомство отмечает, что проводимые социальные реформы охватывают и сферу назначения инвалидности. Новые критерии, введенные с июля 2022 года, позволили устанавливать инвалидность с определением процента нарушений функций организма, усовершенствовав систему оценки инвалидности в соответствии с прогрессивной мировой практикой. По новым критериям инвалидность определяется на основе процента утраты функций организма. Также в период после 2018 года 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания министерства труда и социальной защиты населения после капитального ремонта и реконструкции были оснащены самым современным оборудованием и сданы в эксплуатацию, в Габале был открыт детский реабилитационный центр.

В ближайшие месяцы откроются Шамахинское учреждение психоневрологической социальной службы, Шамкирский детский реабилитационный центр, начнется строительство детских реабилитационных центров в Агджабеди и Губе.

Открытие новых реабилитационных центров в 2018-2023 годах и расширение их возможностей за счет модернизации системы реабилитации позволило втрое увеличить число оказываемых в год реабилитационных услуг. За этот период на предприятиях министерства были оказаны реабилитационные услуги 100 тысячам человек, лицам с ограниченными возможностями здоровья было предоставлено 240 тысяч средств реабилитации, в том числе 431 высокотехнологичный протез последнего поколения.