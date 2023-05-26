В Баку проходит 2-я Международная гуманитарная конференция по разминированию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 2-я международная гуманитарная конференция по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию".

Как сообщает в пятницу Trend, конференция проводится при совместной организации Агентства по разминированию Азербайджана и ООН.

Основной целью мероприятия, являющегося продолжением Международной конференции на тему “Гуманитарное разминирование и Цели устойчивого развития”, состоявшейся 30 марта - 1 апреля 2022 года, является доведение до внимания международной общественности и заинтересованных в борьбе с минной угрозой сторон масштабов и последствий минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан.

Кроме того, принимая во внимание глобальный характер проблемы, конференция призвана представить национальные и глобальные Цели устойчивого развития (ЦУР) по гуманитарному разминированию, укреплению совместного партнерства и поддержки в этом направлении.

В конференции принимают участие около 160 официальных лиц, представляющих 51 страну, в том числе бывшие главы государств и правительств, члены парламентов ряда стран, руководящий состав штаб-квартиры ООН, представители авторитетных международных организаций, учреждений, работающих в сфере разминирования, а также представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

Участники конференции ранее ознакомились с выставкой, организованной в Агдамском конференц-центре. На выставке также были продемонстрированы остатки автомобиля, подорвавшегося на мине 28 апреля 2023 года в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района, в котором находились сотрудники субподрядной организации, занимающейся исследованием посредством дронов территории. Находившиеся в автомобиле люди погибли.

Отметим, что вчера в Агдаме состоялось открытие конференции.