БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 101 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 21, вторую - 66, три и более - 12, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 964 824. Первую дозу вакцины получили 5 411 388, вторую - 4 883 717, три и более - 3 403 502, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 217 человек.