Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 31 мая до утра 1 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порой до 23-25 м/с.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 31 мая начиная с северных и западных районов и до полудня 3 июня на территории страны ожидается нестабильная погода, временами осадки.

В основном в горных и предгорных районах ожидаются ливни, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах усилится до 18-23 м/с. Есть вероятность повышения водности в реках, на некоторых горных реках пройдут кратковременные сели.