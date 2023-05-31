В Джебраиле приступили к восстановлению кяхризов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации селе Хоровлу Джебраильского района начались работы по восстановлению кяхризов (гидротехническая система для сбора и доставки подземных вод на поверхность земли).

Об этом Trend сообщили в среду в специальном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

В рамках проекта восстановления, осуществляемого по инициативе специального представительства, предусмотрено восстановление шести кяхризов на территории села. Проект реализуется совместно с представительством Международной организации по миграции в Азербайджане, имеющим опыт в области восстановления кяхризов. Отметим, что, согласно различным источникам, до оккупации в Джебраиле имелось более 100 кяхризов. Население удовлетворяло свои потребности в воде именно посредством кяхризов. Однако в период армянской оккупации система кяхризов была разрушена. В настоящее время специальное представительство Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, продолжает исследования по выявлению, оценке и восстановлению кяхризов в Джебраиле.

Напомним, что фундамент села Хоровлу Джебраильского района был заложен главой государства 4 мая этого года. На первом этапе в этом селе запланировано строительство 334 индивидуальных домов для переселения 1395 человек.