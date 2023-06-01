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Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных в мае нарушителей границы

Общество Материалы 1 июня 2023 15:34 (UTC +04:00)
Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных в мае нарушителей границы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение мая 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в четверг Trend в ГПС Азербайджана, за нарушение государственной границы были задержаны 48 человек, 21 из которых гражданин Азербайджана, 8 - Непала, 7 - Индии, 4 - Пакистана, 2 - Турции, 2 - Армении, по 1 - Афганистана, Алжира, Ганы, Узбекистана.

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