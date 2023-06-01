Названо число зарегистрированных интернет-операторов и провайдеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане взяты на учет 107 интернет-операторов и провайдеров, предоставляющих телекоммуникационные услуги.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве цифрового развития и транспорта.

Учет интернет-операторов и провайдеров, осуществляемый регулирующим органом Азербайджана по телекоммуникациям и почтовым услугам - Агентством информационно-коммуникационных технологий (АИКТ), подведомственным министерству цифрового развития и транспорта, продолжается через электронную систему. На сегодняшний день уже взяты на учет 107 интернет-операторов и провайдеров, в том числе хост-провайдеров. Операторы и провайдеры, не вставшие на учет, в том числе хост-провайдеры, должны подать заявку на постановку на учет, пройдя аутентификацию по соответствующей ссылке на портале "Электронное правительство".

Отказ встать на учет может повлечь административную ответственность согласно статье 370-1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.