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По предварительным данным, в массовом захоронении в Шуше находятся останки 4 человек - Эльдар Самедов

Общество Материалы 3 июня 2023 14:17 (UTC +04:00)
По предварительным данным, в массовом захоронении в Шуше находятся останки 4 человек - Эльдар Самедов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ШУША /Trend/ - Согласно предварительному заключению специалистов, в массовом захоронении, обнаруженном в Шуше, находятся останки четырех человек. Мы продолжим поиски и исследования на этой территории.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

По его словам, по поручению председателя Государственной комиссии Али Нагиева сюда будет направлена группа специалистов, на данной территории продолжатся раскопки.

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