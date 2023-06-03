По предварительным данным, в массовом захоронении в Шуше находятся останки 4 человек - Эльдар Самедов

ШУША /Trend/ - Согласно предварительному заключению специалистов, в массовом захоронении, обнаруженном в Шуше, находятся останки четырех человек. Мы продолжим поиски и исследования на этой территории.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

По его словам, по поручению председателя Государственной комиссии Али Нагиева сюда будет направлена группа специалистов, на данной территории продолжатся раскопки.