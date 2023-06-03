Мечтаю выступать за сборную Азербайджана по аэробной гимнастике – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Моя мечта - выступать за сборную Азербайджана по аэробной гимнастике.

Об этом в субботу сказала Trend участница 7-го первенства Азербайджана по аэробной гимнастике, спортсменка Нургюль Тофигли, выступающая в возрастной категории "юниоры" (2006-2008 годов рождения).

"Аэробной гимнастикой занимаюсь уже семь лет. Безусловно, хочу быть чемпионкой, поэтому много тренируюсь. Ведь успех может прийти только тогда, когда ты трудишься и развиваешься. Надеюсь, в ближайшее время выступлю на международных турнирах", - сказала представительница Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

15-летняя гимнастка также выразила признательность своему тренеру за поддержку и труд.

"Для каждого спортсмена работа с тренером крайне важна. Я в будущем тоже хочу заниматься тренерской деятельностью, делиться своим опытом и поддерживать спортсменов", - добавила она.

Отметим, что 2-3 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие около 100 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya" и Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Спортсмены на первенстве Азербайджана выступают в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2011 г.р.) и "юниоры" (2006-2008 г.р.), а на чемпионате Баку - в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.