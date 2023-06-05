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В Азербайджане устанавливаются новые правила в сфере деятельности по обмену валют (Дополнено)

Общество Материалы 5 июня 2023 20:42 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк установит верхний предел по операциям по обмену валюты, осуществляемым лицами, получившими лицензию на деятельность в этой сфере.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Лицо, желающее осуществлять деятельность в этой сфере, должно обратиться с заявлением в орган по надзору за финансовыми рынками для получения лицензии. Согласно проекту, этим органом будет Центральный банк Азербайджана. К заявлению также должны быть приложены копия устава юридического лица-нерезидента, решение уполномоченного органа управления о создании филиала, финансовой отчетности юридического лица-нерезидента, прошедшего аудиторскую проверку не менее чем за последние три финансовых года (а при создании юридического лица менее чем за три года) и заключения аудитора.

Согласно действующему законодательству, к заявлению прилагалась справка об отсутствии у учредителя (учредителей) судимости за преступления в сфере экономической деятельности, выданная соответствующим органом исполнительной власти. Также условием является то, что у учредителя больше нет судимости за преступления в экономической сфере. Иными словами, к заявлению должны быть приложены сведения об отсутствии у учредителя (учредителей) (руководителя исполнительного органа при наличии юридического лица) судимости за преступления в экономической сфере и, если учредитель (руководитель исполнительного органа при наличии юридического лица) является иностранцем, то требуется справка, выданная соответствующими государственными органами страны-резидента об отсутствии у него судимости за преступления в экономической сфере и легализованная в установленном законодательством порядке.

В изменении отражено требование о включении в заявку следующих документов:

- если учредитель является юридическим лицом – требуются информация и документы, содержащие его наименование, адрес, вид коммерческой деятельности, сведения, охватывающие не менее 3 последних финансовых года (а при создании юридического лица менее трех лет - последний финансовый год или годы) и прошедшие аудиторскую проверку, а также копию решения уполномоченного органа управления о приобретении указанной доли участия данного лица, а в случае, если учредителем является иностранное юридическое лицо, - дополнительно легализованный, документ, подтверждающий регистрацию в стране нахождения, устав (Положение), финансовую отчетность и заключение аудитора, прошедшие аудиторскую проверку не менее чем за последние три финансовых года (последний финансовый год или год, если юридическое лицо было создано менее чем за три года);

– если учредитель является физическим лицом - информация и документы, содержащие его фамилию, имя, отчество и гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, постоянное место жительства, вид деятельности, а если учредитель является иностранцем (за исключением иностранцев, постоянным местом жительства которых является территория Азербайджанской Республики), то дополнительно положительные рекомендации и/или выписки с банковских счетов одного или нескольких финансовых учреждений страны-резидента;

- сведения и документы о размере уставного (долевого) капитала, доле каждого собственника в уставном (долевом) капитале и источнике средств, направляемых на приобретение доли;

- банковский документ об оплате минимального уставного (долевого) капитала;

- информация об отношениях между участниками и бенефициарным собственником (собственниками) в форме, установленной Центральным банком;

- список владельцев и лиц (руководителя исполнительного органа, если он является юридическим лицом), выполняющих управленческие функции в связи с важными долями участия;

- при рассмотрении заявки на получение лицензии Центральный банк может получить информацию из независимых и достоверных источников, а также от соответствующих государственных органов (учреждений) о финансовом положении собственников долей в уставном (долевом) капитале заявителя, бенефициарных собственников и источнике уставного (долевого) капитала. Государственные органы (учреждения) должны предоставить запрашиваемую Центральным банком Азербайджанской Республики информацию в течение семи рабочих дней. Государственные органы (учреждения) не могут отказать в предоставлении этих сведений, сославшись на то, что запрашиваемая информация относится к коммерческой тайне, налоговой тайне или другой конфиденциальной информации, охраняемой законом, за исключением государственной тайны.

- данная статья также распространяется на лиц, желающих впоследствии получить значительную долю участия лица, получившего лицензию на деятельность по обмену валют, и являющегося бенефициарным собственником.

- для целей настоящего Закона судимость соответствующих лиц устанавливается на основании справки, выдаваемой органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти по запросу Центрального банка Азербайджанской Республики.

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