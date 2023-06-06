Проложены новые пути для безопасного передвижения боевой техники по скалистой местности - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в течение нынешнего года было проложено до 9 км новых путей снабжения.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было усовершенствовано и восстановлено до 38 км имеющихся путей снабжения.

Отмечается, что основные усилия были направлены на разминирование населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.