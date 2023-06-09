БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26, вторую - 6, три и более - 10, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 068. Первую дозу вакцины получили 5 411 660, вторую - 4 883 963, три и более - 3 404 199, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 246 человек.