Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Госагентство Азербайджана назвало число назначений инвалидности за январь-май 2023 г.

Общество Материалы 13 июня 2023 12:10 (UTC +04:00)
Госагентство Азербайджана назвало число назначений инвалидности за январь-май 2023 г.

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-мае 2023 года произвело 21,4 тысячи назначений инвалидности.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в том числе 10,1 тысячи - первичное, 11,3 тысячи - повторное назначение инвалидности.

В реабилитационных учреждениях Агентства за прошедший период были оказаны реабилитационные услуги 26,5 тысячи человек, а 5,4 тысячи человек были переданы 33,2 тысячи средств реабилитации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости