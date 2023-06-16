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В Азербайджане выявлен 1 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека

Общество Материалы 16 июня 2023 22:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлен 1 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 1 новый факт заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 3 человека.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончался один гражданин.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 889 человек. Из них излечились и выздоровели 821 596 человек, умерли - 10 281, в настоящее время число активных больных составляет - 12.

За сутки в Азербайджане не сделано прививок от коронавируса.

В Азербайджане выявлен 1 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека
В Азербайджане выявлен 1 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 3 человека
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