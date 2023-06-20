Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Средства, полученные от концерта, будут направлены на восстановление комплекса Имарет Панахали хана, расположенного на территории Агдамского района.

В Гяндже состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» при главном спонсорстве Группы Компаний Veyseloglu, инициативе и организации Фонда Возрождения Карабаха и организационной поддержке Министерства Культуры.

Выступивший на мероприятии председатель правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выразил благодарность всем, кто поддержал организацию благотворительного концерта и внес свой вклад в восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий. Он вручил генеральному директору группы Бураку Денизу сертификат о пожертвовании, подготовленный для Группы Компаний Veyseloglu за вклад в восстановление и реконструкцию Карабаха.

В мероприятии также присутствовала руководящая команда Группы Компаний Veyseloglu. Выступая от имени Группы, Бурак Дениз подчеркнул чуткость и постоянную поддержку Veyseloglu по важным для страны вопросам.

В концерте, состоявшемся в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, приняли участие семьи шехидов и ветеранов, государственные деятели, компании-доноры, поддерживающие восстановление территорий, освобожденных от оккупации пожертвованиями в Фонд Возрождения Карабаха, известные деятели культуры и искусства и жители города.

Группа Компаний Veyseloglu представляет собой диверсифицированную группу FMCG (товары повседневного спроса), охватывающую различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Поддержка устойчивого развития – основная философия Группы. В 2022 и 2023 годах Группа Компаний объявлена ​​одним из победителей престижного конкурса «Лучшие управляемые компании», организованного Deloitte, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний.