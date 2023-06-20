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Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)

Общество Материалы 20 июня 2023 12:19 (UTC +04:00)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Средства, полученные от концерта, будут направлены на восстановление комплекса Имарет Панахали хана, расположенного на территории Агдамского района.

В Гяндже состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» при главном спонсорстве Группы Компаний Veyseloglu, инициативе и организации Фонда Возрождения Карабаха и организационной поддержке Министерства Культуры.

Выступивший на мероприятии председатель правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выразил благодарность всем, кто поддержал организацию благотворительного концерта и внес свой вклад в восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий. Он вручил генеральному директору группы Бураку Денизу сертификат о пожертвовании, подготовленный для Группы Компаний Veyseloglu за вклад в восстановление и реконструкцию Карабаха.

В мероприятии также присутствовала руководящая команда Группы Компаний Veyseloglu. Выступая от имени Группы, Бурак Дениз подчеркнул чуткость и постоянную поддержку Veyseloglu по важным для страны вопросам.

В концерте, состоявшемся в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, приняли участие семьи шехидов и ветеранов, государственные деятели, компании-доноры, поддерживающие восстановление территорий, освобожденных от оккупации пожертвованиями в Фонд Возрождения Карабаха, известные деятели культуры и искусства и жители города.

Группа Компаний Veyseloglu представляет собой диверсифицированную группу FMCG (товары повседневного спроса), охватывающую различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Поддержка устойчивого развития – основная философия Группы. В 2022 и 2023 годах Группа Компаний объявлена ​​одним из победителей престижного конкурса «Лучшие управляемые компании», организованного Deloitte, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний.

Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Группа Компаний Veyseloglu стала главным спонсором благотворительного концерта "Карабахская ночь" (ФОТО)
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