Рецепты будут выписываться по новому правилу

БАКУ /Trend/ - В рецепте определяется требование написания состава, а не торгового наименования лекарственного средства.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О лекарственных средствах", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, в случае отсутствия международного непатентованного названия (название действующего вещества) прописанного лекарственного средства (при условии, что в его составе три и более ингредиентов, оно относится к группе аналогичных биологических лекарственных средств), в рецепте пишется название товарного знака латинским алфавитом.

В рецепте международное непатентованное наименование лекарственного средства (наименование действующего вещества) пишется на английском языке, а дозировка действующего вещества, фармацевтическая форма лекарственного средства и правила его применения - на азербайджанском языке.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в первом чтении.