По итогам конференции в Баку ЮНЕСКО создает финансовый фонд - Габриэла Рамос

БАКУ /Trend/ - Результаты коференции MINEPS VII в Баку превзошли ожидания.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказала представителям СМИ заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос на полях VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII).

“Мы прибыли в Азербайджан с большими ожиданиями, результаты конференции превзошли эти ожидания. Мы

работали вместе и образовали альянс Fit for Life“, - сказала Рамос.

По ее словам, будет создан фонд, и благодаря этой финансовой поддержке, ЮНЕСКО будет готова реализовать договорённости, достигнутые в ходе конференции.

Напомним, что 26-29 июня в Баку состоялась VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), в которой приняли участие более 50 министров и высокопоставленных лиц, а также свыше 540 представителей из более чем 120 стран.