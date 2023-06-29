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По итогам конференции в Баку ЮНЕСКО создает финансовый фонд - Габриэла Рамос

Общество Материалы 29 июня 2023 18:41 (UTC +04:00)
По итогам конференции в Баку ЮНЕСКО создает финансовый фонд - Габриэла Рамос

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БАКУ /Trend/ - Результаты коференции MINEPS VII в Баку превзошли ожидания.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказала представителям СМИ заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос на полях VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII).

“Мы прибыли в Азербайджан с большими ожиданиями, результаты конференции превзошли эти ожидания. Мы
работали вместе и образовали альянс Fit for Life“, - сказала Рамос.

По ее словам, будет создан фонд, и благодаря этой финансовой поддержке, ЮНЕСКО будет готова реализовать договорённости, достигнутые в ходе конференции.

Напомним, что 26-29 июня в Баку состоялась VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), в которой приняли участие более 50 министров и высокопоставленных лиц, а также свыше 540 представителей из более чем 120 стран.

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