Отношения между Римско-католической церковью и Управлением мусульман Кавказа находятся на высоком уровне – Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ/Trend/ - Отношения между Святым Престолом и Азербайджанской Республикой, а также между Римско-католической церковью и Управлением мусульман Кавказа находятся на высоком уровне.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 10 июля на встрече с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, сообщает Trend.

По словам Пашазаде, отношения между Управлением мусульман Кавказа и Ватиканом развиваются.

Отметив, что недавно Папа Франциск выразил возмущение таким гнусным событием, как сожжение Корана в Швеции и заявил, что расценивает это как отвратительное обстоятельство, Пашазаде сказал, что этническое и религиозное разнообразие является национальным достоянием мультикультурного Азербайджанского государства.

"Эту монолитность, религиозно-нравственную гармонию, народно-государственное единство мы наглядно продемонстрировали в 44-дневной Отечественной войне азербайджанского народа под руководством Верховного главнокомандующего. Сегодня весь мир видит следы армянского вандализма, уничтожившего наши мечети и храмы, а мины, которые они установили, продолжают уносить жизни сотен мирных жителей и по сей день.

Наше государство без какой-либо дискриминации восстанавливает и реконструирует на освобожденных от оккупации территориях религиозно-духовное наследие, ставшее жертвой вандализма. Но, к сожалению, необоснованные, несправедливые и предвзятые обвинения, выдвигаемые армянами против Азербайджана, где веками все религиозные общины жили в мире и согласии, не утихают. Армянские реваншисты проводят клеветнические кампании против нашей страны с трибун различных международных организаций и даже злоупотребляют религиозной платформой – Всемирным советом церквей - в своих коварных политических целях", - отметил Пашазаде.

Отметим, что делегация во главе с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином с 8 по 11 находится с визитом в Азербайджане. В рамках визита 10 июля Президен Ильхам Алиев принял Пьетро Паолина. В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом.

Кардинал Пьетро Паролин подчеркнул проводимую в нашей стране работу по восстановлению религиозных памятников, высоко оценил деятельность Фонда Гейдара Алиева по проведению реставрационных работ в католической церкви.