В Азербайджане за неправильное выполнение банковских операций клиенту будет выплачена компенсация

БАКУ /Trend/ - Поставщик платежных услуг несет ответственность перед плательщиком за неисполнение, неправильное исполнение платежного поручения плательщика, а также за необоснованное списание денежных средств с платежного счета. В этом случае поставщик платежных услуг, оказывающий услуги плательщику, должен немедленно восстановить на платежный счет плательщика сумму по неправильно совершенной, необоснованно списанной с платежного счета платежной операции.

Об этом говорится в законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент), передает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, если поставщик платежных услуг, обслуживающий плательщика, доказывает своевременность и правильность выполнения платежной операции, поставщик платежных услуг, обслуживающий получателя средств, несет ответственность перед получателем средств за правильное выполнение платежной операции. В этом случае поставщик платежных услуг, обслуживающий получателя средств, должен немедленно внести сумму по платежной операции на платежный счет получателя средств или передать ее в распоряжение получателя средств при отсутствии платежного счета.

В случае инициирования платежной операции посредником, поставщик платежных услуг, обслуживающий счет, возвращает плательщику сумму по платежной операции, неправильно выполненную или необоснованно списанную с платежного счета, не позднее следующего рабочего дня. Если посредник несет ответственность за неисполнение платежной операции, неправильное ее исполнение или необоснованное списание денежных средств со счета платежа в соответствии со статьей 31.4 настоящего закона, он обязан возместить поставщику платежных услуг компенсацию за убытки, понесенные на возврат денежных средств плательщику.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

Напомним, что сегодня состоялось последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса, на которой депутаты обсудили 19 вопросов.