В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше состоялась презентация книги «100 лет вечной жизни», посвященная великому лидеру Гейдару Алиеву, и научная конференция (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, в усадебном комплексе Мехмандаровых состоялась презентация книги «Əbədi ömrün yüz ili» (100 лет вечной жизни), посвященная великому лидеру Гейдару Алиеву, и прошла научная конференция «Вечное творчество Моллы Панаха Вагифа в плоскости тюркского наследия», сообщает корреспондент Trend с места события.

В книге “Сто лет вечной жизни”, изданной Союзом писателей Азербайджана и посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, собраны воспоминания известных поэтов, писателей и ученых о великом лидере в форме очерков и эссе, повествующие о заботе и внимании великого лидера к деятелям культуры, огромном вкладе в развитие национального икусства. На церемонии презентации информацию о книге предоставил секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель искусств и редактор книги Эльчин Гусейнбейли.

Особое место в книге уделено историческому событию - 14 января 1982 года, когда в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии с участием общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году. Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал поручение по проведению Дней поэзии Вагифа. Дни поэзии Вагифа, отличающиеся уникальностью в истории современной азербайджанской литературы, начиная с той даты и до 1991 года ежегодно начинались на родине поэта - в Газахе и заканчивались на великолепной Джыдыр дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации в результате победы нашей героической армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа, насчитывающие 41-летнюю историю, вновь проводятся на родине - в культурной столице Азербайджана.

Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, как и все другие исторические памятники, подвергся армянскому вандализму, но был полностью восстановлен Фондом Гейдара Алиева и его второе открытие состоялось в августе 2021 года. Дни поэзии Вагифа проводятся уже третий год после освобождения города Шуша.

На научной конференции «Вечное творчество Моллы Панаха Вагифа в плоскости тюркского наследия» выступили народный писатель Чингиз Абдуллаев, заслуженный работник культуры Рашад Меджид, заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ Салим Бабуллаоглу и другие.

Было отмечено, что Вагиф является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана периода средневековья и первым поэтом новой реалистической, близкой к народному творчеству поэзии. Творчество Вагифа насыщено яркими красками певца земной любви, душевной красоты и великолепия родной природы, и оказало большое влияние на развитие национальной поэзии и музыки. Оптимизм, мнoгoкpacoчнocть, бoгaтcтвo oбpaзoв, oттoчeннoe xyдoжecтвeннoe мacтepcтвo, живoй и выpaзитeльный язык - вoт нaибoлee cyщecтвeнныe ocoбeннocти его твopчecтвa. Он писал газели, теджнисы, мухаммасы, мустезада, муашшара, мушаире, месневи и элегии. Однако особое место в его творчестве занимает поэтическая форма гошма из ашугского народного творчества. Язык этих стихов предельно приближен к народному. Вагиф сыграл исключительную роль в заложении национальных этнических кодов в письменную литературу Азербайджана и создании образа азербайджанского народа в поэзии. Особая отличительная черта лиpики Вагифа – показать первозданную красоту родной Карабахской земли и свою безмерную любовь к ней посредством ярких поэтических красок. Поэт придавал этой любви большой философский смысл и облекал её в некий высший ореол человеческих чувств.

В насыщенную программу входят День поэзии с участием азербайджанских и современных поэтов тюркских народов, концерт ансамбля старинных музыкальных инструментов, литературно-музыкальная композиция, выступления известных артистов. Мероприятия проходят у музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, дома видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван, в комплексе Дома Мехмандаровых, Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра.

(Фото: Сеймур Исмаилов)