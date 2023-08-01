В Азербайджане представлено мобильное приложение для управления парковкой

БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представило мобильное приложение для управления парковкой.

Как сообщает во вторник Trend, презентацию провел председатель правления агентства Анар Рзаев.

Он отметил, что мобильное приложение уже готово.

"Управление парковочными местами будет осуществляться через мобильное приложение, которое будет доступно для пользователей с 7 августа. Посредством данного приложения можно будет без труда найти свободные парковочные места, тем самым сэкономив время", - подчеркнул Рзаев.

Он добавил, что информация о загруженности парковочных мест будет отображаться на карте с помощью различных цветов.

"Если заполняемость парковочных мест ниже 80 процентов, то места будут отображаться зеленым цветом, если заполняемость выше 80 процентов - красным", - сказал Рзаев.

Отметим, что в целях предотвращения незаконного сбора денег за парковку, обеспечения оцифровки и простоты использования, платежи за парковку будут осуществляться в безналичном порядке. На начальном этапе соответствующие сотрудники и волонтеры будут объяснять водителям, как пользоваться новой системой. Доходы от парковки будут направлены на поддержание системы, а также на развитие транспортной инфраструктуры со стороны государства. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики "О размере платы за парковку транспортных средств" регулирует порядок оплаты парковочных мест, организованных на государственных автомобильных парковках.