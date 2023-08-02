Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане восстановлена норма оплаты труда ряда воспитателей дошкольных учреждений

Общество Материалы 2 августа 2023 15:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане восстановлена норма оплаты труда ряда воспитателей дошкольных учреждений

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены жалобы воспитателей-педагогов дошкольных образовательных учреждений, высшее образование которых является непрофильным, относительно снижения ставок оплаты труда.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распростанило Управление образования города Баку.

Изучив поступившие заявки, ставка оплаты труда этих воспитателей была восстановлена, и они продолжают получать зарплату в прежнем порядке.

Наряду с этим, на следующем этапе предусмотрено приведение степени оплаты труда соответствующих воспитателей-учителей в соответствие с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О дошкольном образовании", "Единого тарифно-квалификационного справочника должностей служащих, относящихся к сфере образования" и трудового законодательства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости