БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут проводиться эпизоотологические мониторинги.

Об этом сообщили в среду Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что на 7-11 августа запланировано проведение эпизоотологических мониторингов в животноводческих хозяйствах на освобожденных от оккупации территориях Джебраильского, Губадлинского, Зангиланского, Ходжавендского, Лачинского и Кяльбаджарского районов. Во время мониторингов будут проведены исследования диагностических образцов, взятых у животных, по заболеваниям, предусмотренным "Планом противоэпизоотических мероприятий Азербайджанской Республики на 2023 год".

В то же время 14-18 августа в рыбных хозяйствах городов Баку и Мингячевир, а также в Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Гейчайском, Кюрдамирском, Бардинском, Шамкирском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском, Астаринском и Хачмазском районах, 21-25 августа - в Гусарском, Исмаиллинском, Дашкесанском, Гахском, Шекинском, Лерикском районах, на пчеловодческих хозяйствах Астаринского, Лачинского и Кяльбаджарского районов предусмотрены эпизоотологические мониторинги и отбор лабораторных образцов. Эти мониторинги будут проводиться в отношении инфекционных и инвазионных болезней рыб и пчел, которые входят в список Всемирной организации охраны здоровья животных и имеют важное значение для международной торговли.

В мониторингах планируется участие специалистов агентства и Института продовольственной безопасности Азербайджана при агентстве, Центра здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и подведомственных учреждений, службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Данные об эпизоотологии и взятых образцах, которые будут получены в рамках мониторинга, будут включены в программу "Epicollect5". В то же время взятые образцы будут переданы в Центральную ветеринарную лабораторию Агентства пищевой безопасности Азербайджана для проведения соответствующих экспертиз.