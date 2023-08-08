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Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за август

Общество Материалы 8 августа 2023 13:00 (UTC +04:00)
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за август

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня выплачены пенсии за август по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в ближайшие дни пенсии за август будут выплачены и в других регионах Азербайджана наряду с пенсиями лиц, имеющих право на получение пенсии на льготных условиях.

Напомним, что среднемесячная сумма пенсий за январь-май увеличилась на 18 процентов (до 433 манатов), а среднемесячная сумма пенсий по возрасту - на 17 процентов (до 466 манатов).

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