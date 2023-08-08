Организована экскурсия для украинских детей в Исмаиллы и Габалу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организована экскурсия для украинских детей, доставленных в нашу страну для реабилитации.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, сначала дети побывали в поселке Басгал Исмаиллинского района, где ознакомились с историческим наследием страны.

На следующий день для них была организована поездка в Габалинский район. Помимо ознакомления с красотами этого края, детей также отвезли в центры отдыха.

Украинские дети проходят арт-терапию, проводится индивидуальная и групповая терапия с профессиональным психологом. Они также будут привлечены к психосоциальным тренингам, курсам английского языка, курсам по фотосъемке, национальным танцам, к участию в мастер-классах.

Кроме того, планируется организовать экскурсию для украинских детей в Шеки и Шамахы.

В рамках 14-дневной программы социальной реабилитации оказывается поддержка стабилизации эмоционального состояния детей, а также обеспечению их интеграции в общество.