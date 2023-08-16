Члены национальной превентивной группы встретились с Губадом Ибадоглу и Авазом Зейналлы

БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы побывали в Бакинском СИЗО без предварительного уведомления.

Как сообщили Trend в среду в Аппарате омбудсмена, в ходе посещения была проведена конфиденциальная встреча с рядом лиц, в том числе с Губадом Ибадоглу, Назимом Бейдамирли и Авазом Зейналлы, изучены обращение с ними, условия содержания, состояние медицинской службы, обращения посещенных лиц, им были разъяснены их права.

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