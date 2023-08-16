Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Члены национальной превентивной группы встретились с Губадом Ибадоглу и Авазом Зейналлы

Общество Материалы 16 августа 2023 16:48 (UTC +04:00)
Члены национальной превентивной группы встретились с Губадом Ибадоглу и Авазом Зейналлы

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы побывали в Бакинском СИЗО без предварительного уведомления.

Как сообщили Trend в среду в Аппарате омбудсмена, в ходе посещения была проведена конфиденциальная встреча с рядом лиц, в том числе с Губадом Ибадоглу, Назимом Бейдамирли и Авазом Зейналлы, изучены обращение с ними, условия содержания, состояние медицинской службы, обращения посещенных лиц, им были разъяснены их права.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости