Матч за третье место крайне важен - азербайджанский шахматист Ниджат Абасов

БАКУ /Trend/ - Матч за третье место крайне важен.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам азербайджанский шахматист Ниджат Абасов после первой партии матча за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку.

Напомним, что Абасов обыграл Фабиано Каруана (США) в первой партии матча.

"Первая партия прошла для меня комфортно. После ошибки Каруана ничто не могло помешать мне одержать победу. Соперник допустил неожиданную ошибку. Сделав правильные ходы, я завершил партию победой. Подобные ошибки не характерны для таких сильных шахматистов, как Фабиано Каруана. Кубок мира длится долго, большинство участников устали. Накануне Каруана играл на тай-брейке, и, возможно, сказалось утомление. Я вчера не играл и смог восстановить силы", - отметил Абасов.

Азербайджанский шахматист подчеркнул, что завтра состоится ответная партия матча за третье место.

"Я ощущаю поддержку всего Азербайджана, большое спасибо за это. Борьба за третье место крайне важна. Хочу официально оформить свое участие в турнире претендентов, войдя в тройку лучших на Кубке мира", - заключил он.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.