БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названо число плановых мест по V группе специальностей на 2023/2024 учебный год.

Как сообщили в понедельник Trend, в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, на 2023/2024 учебный год в V группе специальностей предусмотрено 4 004 плановых места (для азербайджанского сектора - 1195, для русского сектора - 125 мест). Также выделено 1 597 мест для обучения на основе государственного заказа.

Отметим, что в этом году на конкурс по V группе специальностей (как по местам приема, на основании государственного заказа, так и на платной основе) допускаются абитуриенты, общий балл которых на первом этапе вступительного экзамена составляет не менее 60 баллов (30 баллов по специальности хореографическое искусство).

Напомним, что выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения на уровень бакалавриата завершится сегодня в 23:59.