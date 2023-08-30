В Азербайджане начато назначение единовременного пособия специалистам, работающим на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - В целях поддержки первичных материально-бытовых условий специалистов, проживающих и работающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, начато назначение им единовременного пособия в размере 600 манатов.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что выплата единовременного пособия осуществляется через электронную систему в проактивном порядке. Назначение единовременного пособия является одной из мер социальной поддержки, предусмотренных законодательными актами, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым, для специалистов, проживающих и работающих на этих территориях на основе трудового договора.

Согласно Трудовому кодексу, к таким специалистам относятся лица, окончившие профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения и имеющие стаж работы не менее 2 лет (за последние 5 лет).

Помимо единовременного пособия, в отношении указанных лиц предусматривается также начисление прибавки к ежемесячной должностной заработной плате и предоставление дополнительных 5 дней отпуска каждый год.