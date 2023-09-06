Эмин Амруллаев об использовании учащимися мобильных телефонов в школе

БАКУ /Trend/ - С прошлого года были утверждены правила поведения учащихся. В настоящее время нет нормы, запрещающей приносить мобильный телефон в школу.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ в преддверии начала нового учебного года, сообщает в среду Trend.

"Это может быть во внутреннем распорядке школы. К концу этого года должен быть скорректирован ряд правил поведения. Телефон - это собственность ученика, рассматривается вопрос того, что телефон можно оставлять где-то на хранение в пределах школы. Мы намерены оформить запрет в связи с мобильными телефонами. Во время занятий пользоваться телефоном нельзя", - сказал министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.