В Губадлы и Зангилане найдены останки предположительно пропавших без вести лиц

БАКУ/Trend/- В селе Меликахмедлы Губадлинского района и селе Вежнели Зангиланского района эксгумированы человеческие останки, предположительно принадлежащие лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. В связи с этим назначены судебно-медицинские и судебно-молекулярно-генетические экспертизы, и выполнены другие необходимые действия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в информации, распространенной Военной прокуратурой Азербайджана.

"В связи с фактами преступлений против мира и человечности, совершенных против нашего народа вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждены уголовные дела по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с требованиями общепринятых норм, принципов законодательства и международного права будут приняты все надлежащие меры.