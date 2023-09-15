Первый учебный день в Физули спустя 30 лет (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 15 сентября в средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули пройдет мероприятие "День знаний".

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в 2023/2024 учебном году в данной школе было организовано 11 классов из 160 учеников, где будут преподавать 15 учителей.

Напомним, что здание школы построенно на трех гектарах земли и состоит из двух этажей и подвала. В школе созданы 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, столовая, библиотека. На территории школы построено футбольное поле, места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция и другие неободимые вспомогательные здания.