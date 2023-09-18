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Известная пианистка выступит в Центре Гейдара Алиева

Общество Материалы 18 сентября 2023 05:10 (UTC +04:00)
Известная пианистка выступит в Центре Гейдара Алиева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в рамках XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 22 сентября с концертной программой выступит Артист ЮНЕСКО за мир, грузинская пианистка Элисо Болквадзе.

Как сообщает Trend, концерт посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет с 18 по 28 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

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