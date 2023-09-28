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Азербайджан и Китай обсудили подготовку пилотов

Общество Материалы 28 сентября 2023 16:14 (UTC +04:00)
Азербайджан и Китай обсудили подготовку пилотов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - Состоялось обсуждение подготовки пилотов и организации для этого учений между Азербайджаном и Китаем.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, в своем аккаунте в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

Согласно публикации министра, в ходе визита в Китай он встретился с главой Управления гражданской авиации Китая Сун Чжиюном, который формирует авиационную политику страны, и рассказал о развитии сотрудничества между странами.

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