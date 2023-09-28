Конфискованные в Карабахском регионе боевая техника, оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация на 18:00 28 сентября о конфискованных боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Представляем вниманию перечень конфискованных боевой техники, оружия и боеприпасов на 18:00 28 сентября:
Оружие
1. Стрелковое оружие – 1151
2. Гранатометы – 84
3. Пушки и гаубицы – 16
4. Минометы – 39
5. Противотанковое оружие – 22
6. ПВО – 132
Техника
1. Бронетехника – 18
2. Автомобильная техника – 120
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 5
Боеприпасы
1. Ракеты – 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2722
3. Зенитные пушечные снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 6653
5. Гранаты – 2266
6. Ручные гранаты – 1368
7. Патроны – 652842
8. Прочие боеприпасы – 2132
Устройства
1. Оптические приборы – 216
2. Другие устройства - 31
Снабжение
1. Средства индивидуального снабжения – 677
2. Установки различного оружия - 8
3. Прочие средства снабжения – 2076.