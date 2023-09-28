Конфискованные в Карабахском регионе боевая техника, оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация на 18:00 28 сентября о конфискованных боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Представляем вниманию перечень конфискованных боевой техники, оружия и боеприпасов на 18:00 28 сентября:

Оружие

1. Стрелковое оружие – 1151

2. Гранатометы – 84

3. Пушки и гаубицы – 16

4. Минометы – 39

5. Противотанковое оружие – 22

6. ПВО – 132

Техника

1. Бронетехника – 18

2. Автомобильная техника – 120

3. Прицепы – 21

4. Вспомогательная техника – 5

Боеприпасы

1. Ракеты – 984

2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2722

3. Зенитные пушечные снаряды – 2627

4. Минометные снаряды – 6653

5. Гранаты – 2266

6. Ручные гранаты – 1368

7. Патроны – 652842

8. Прочие боеприпасы – 2132

Устройства

1. Оптические приборы – 216

2. Другие устройства - 31

Снабжение

1. Средства индивидуального снабжения – 677

2. Установки различного оружия - 8

3. Прочие средства снабжения – 2076.