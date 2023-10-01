Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)

Общество Материалы 1 октября 2023 16:11 (UTC +04:00)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг. Работа поликлиники уже налажена.

Как передает Trend, созданы поликлиника из трех кабинетов, комнаты первичной хирургической обработки, кардиологический и терапевтический кабинеты.

Отметим, что утром 1 октября в Ханкенди с участием ответственных лиц учреждений здравоохранения Азербайджанской Республики был направлен специализированный медицинский персонал, в том числе различные медицинские специалисты, 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи. После оценки текущей медицинской и санитарно-эпидемиологической ситуации населения Ханкенди планируется предпринять очередные соответствующие шаги.

В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости