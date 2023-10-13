Названа зарплата наемных работников в нефтегазовом секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-августе 2023 года увеличилась на 11,3 процента по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составила 923 маната.

По информации Trend, заработная плата в нефтегазовом секторе составила 3526,1 маната, в ненефтегазовом - 873,2 маната.

Заработная плата работников государственных предприятий составила 885,5 маната, а частных - 964,1 маната.

По предварительным данным на 1 октября 2023 года, численность экономически активного населения составила 5244,5 тыс. человек, из них занятое население - 4957,1 тыс. человек. По состоянию на 1 сентября текущего года, численность наемных работников составила 1706,6 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики - 887,7 тыс. человек, а в негосударственном - 818,9 тыс. человек. В нефтегазовом секторе экономики работало 31,5 тыс. человек, а в ненефтегазовом - 1675,1 тыс. человек.