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В МККК рассказали об использовании Лачинской дороги

Общество Материалы 17 октября 2023 13:12 (UTC +04:00)
В МККК рассказали об использовании Лачинской дороги

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Международный Комитет Красного Креста (МККК) с самого начала объявил, что готов использовать любой путь, безопасность которого обеспечена.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

"МККК также заявила, что готова использовать пути, принятые соответствующими органами. Это не вопрос получения разрешения от какой-либо страны. Если использовалась Лачинская дорога, то это было согласовано. Соответствующие органы, принимающая и доставляющая стороны достигли соглашения, и 18 сентября груз был доставлен через Агдам", - добавила И.Гусейнова.

Отметим, что МККК проводит информационную сессию для журналистов.

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