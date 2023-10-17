В МККК рассказали об использовании Лачинской дороги

БАКУ/Trend/ – Международный Комитет Красного Креста (МККК) с самого начала объявил, что готов использовать любой путь, безопасность которого обеспечена.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

"МККК также заявила, что готова использовать пути, принятые соответствующими органами. Это не вопрос получения разрешения от какой-либо страны. Если использовалась Лачинская дорога, то это было согласовано. Соответствующие органы, принимающая и доставляющая стороны достигли соглашения, и 18 сентября груз был доставлен через Агдам", - добавила И.Гусейнова.

Отметим, что МККК проводит информационную сессию для журналистов.